كيا سورينتو 2021 تظهر بتصميم مستوحى من تيلورايد

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لكيا سورينتو 2021 بمصابيح خلفية إنتاجية للمرة الأولى، وستأخذ سورينتو الجديدة اتجاهاً تطورياً أكثر جراءة في التصميم.
ونعلم الآن أن كيا ستعرض نسخ هجيبة متعددة لسورينتو مع نسخة هيدروجينية محتملة أيضاً، ولن يكون هذا غريباً على كيا، والتي طرحت موديل هيدروجيني بالفعل في كوريا، كما عبرت الشركة عن اهتمامها الكبير بهذه التقنية مؤخراً. كما سنرى ألواح شمسية على السقف للمساهمة في شحن البطاريات.
وسيتم تدشين سورينتو الجديدة قبل نهاية 2019.. ويمكن ملاحظة الشبك الأمامي الجديد على شكل أنف النمر، والذي رأيناه على تيلورايد الجديدة، وتستمر التشابهات مع تيلورايد في شكل المصابيح الخلفية.
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