نعلم الآن موعد تدشين تيسلا بيك اب الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن ايلون ماسك رسمياً عن تدشين البيك اب الكهربائية الجديدة لتيسلا في 21 نوفمبر في لوس انجلوس.

نتوقع أن يكون تصميم اول بيك اب لتيسلا مثيراً للجدل إلى حد كبير وغير تقليدي حسب تلميحات ماسك، والذي صرح أيضاً ان البيك اب ستكون أرخص من 50,000 دولار ( 187,500 ريال).

بالنسبة للمدى فمن المتوقع ان يتراوح بين 640 و800 كيلومتر مع نظام دفع رباعي وموتور كهربائي في كل محور، كما صرح ماسك أن نظام التعليق سيغير نفسه بقوة طبقاً للحمولة، وبالطبع توقعوا عزم دوران مذهل لكونها بيك اب كهربائية، حيث صرح ماسك مسبقاً ان البيك اب ستكون قادرة على سحب 136,000 كيلوجرام.

من المزايا الأخرى التي نعرفها حالياً هي منفذ كهربائي 240 فولت للأدوات الكهربائية المختلفة وكاميرات 360 درجة ونظام ركن ذاتي وسونار.