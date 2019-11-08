تسرب صور داخلية جينيسيس GV80 كروس اوفر الجديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – مع الكشف عن موعد تدشين جينيسيس GV80 في نوفمبر الجاري في كوريا، تسربت صور جديدة لداخلية السيارة.
وقد تسربت مواصفات أداء GV80 مؤخراً، حيث نعلم الآن أنها ستعتمد على محرك تيربو 2.5 لتر بقوة 203 حصان مع محرك آخر تيربو 3.5 لتر بقوة 380 حصان وثالث ديزل V6 سعة 3.0 لتر بقوة 278 حصان.
كما ستشمل مواصفاتها مصابيح أمامية وخلفية LED رباعية، ومن المتوقع استخدام التوليد الكهربائي بشكل ما في الكروس اوفر الجديدة، غالباً على شكل مولد هجين صغير 48 فولت.
من المتوقع طرح الكروس اوفر الفاخرة بثلاثة مقاعد في نهاية 2019 أو بداية 2020، لتأتي بعدها GV70 كروس أوفر الأصغر حجماً، مع طرح SUV ثالثة لاحقاً، ربما في 2021.
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