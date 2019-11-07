تعرف على أحدث قائمة سعرية لسيارات هوندا في مصر

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل علامة هوندا اليابانية فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات هوندا، والتي شهدت تخفيضاً على أسعار سيارات هونداCR-V بقيمة 20 ألف جنيه لتصل إلى 759 ألف جنيه خلال نومفبر الحالى، بدلًا من 779 ألف جنيه فى أكتوبر الماضى.
كما استقرت شركة النيل للتجارة والهندسة على أسعار هوندا سيفيك موديل 2020، عند مستوى 479 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى.
وأبقت الشركة على أسعار سيارات هوندا HRV عند مستوى 505 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى.
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