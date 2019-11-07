"بي إم دبليو" تكشف عن النسخة CS من أيقونتها الرياضية المدمجة M2

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو الألمانية، عن النسخة CS من أيقونتها الرياضية المدمجة الشهيرة M2.

وتعتمد النسخة CS الجديدة على محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 331 كيلووات/450 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر، وبفضل غطاء حيز

M2 CS

M Drivers

المحرك المصنوع من ألياف الكربون تتمتعبوزن أخف بعض الشيء، وهو ما يساعدها على التسارع في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثانية، ومع حزمةيتم تحديد السرعة القصوى عند 280 كلم/س إلكترونيا، ويستهلك محركها من البنزين 9.4 لتر لكل 100 كلم، وهو ما ينتج عنه 214 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من سمات الفخامة والملامح الرياضية مثل المقاعد الرياضية خفيفة الوزن، ووفقاً للشركة الألمانية فإن سعر BMW M2 CS من المنتظر أن يبدأ من 95 ألف يورو.