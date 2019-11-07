كتب: باسل الحلواني
أعلنت عملاق صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو الألمانية، عن النسخة CS من أيقونتها الرياضية المدمجة الشهيرة M2.
وتعتمد النسخة CS الجديدة على محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 331 كيلووات/450 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر، وبفضل غطاء حيزالمحرك المصنوع من ألياف الكربون تتمتع M2 CS بوزن أخف بعض الشيء، وهو ما يساعدها على التسارع في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثانية، ومع حزمة M Drivers يتم تحديد السرعة القصوى عند 280 كلم/س إلكترونيا، ويستهلك محركها من البنزين 9.4 لتر لكل 100 كلم، وهو ما ينتج عنه 214 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من سمات الفخامة والملامح الرياضية مثل المقاعد الرياضية خفيفة الوزن، ووفقاً للشركة الألمانية فإن سعر BMW M2 CS من المنتظر أن يبدأ من 95 ألف يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر "بي إم دبليو" تكشف عن النسخة CS من أيقونتها الرياضية المدمجة M2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.