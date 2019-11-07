كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر SpeedKore تجري تعديلات شرسة على "دودج تشارجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة SpeedKore تعديلات شرسة على سيارة دودج تشارجر وذلك لزيادة قوة السيارة لتصل إلى 1,525 حصان، وتم الإعلان عن سيارة دودج تشارجر المعدلة في معرض سيما الذي استضاف أقوى السيارات المعدلة.

وعن تعديلات سيارة دودج تشارجر هيلكات، فتم إزالة محركها و إستبداله بمحرك تشالنجر ديمون الـ V8 سعة 6.2 لتر ولكن بإستبدال السوبر تشارج وإضافة تيربو ثنائي لتوليد هذه القوة المذهلة، بجانب تبديل الكثير من قطع السيارة الميكانيكية مثل نظام التبري، وأنظمة ضخ الوقود والتي إستبدلته الشركة بنظام ضخ ثلاثي.

ومن أبرز تعديلات سيارة دودج تشارجر هيلكات، هو حصولها على نظام دفع رباعي وناقل حركة عالي الأداء من Hellraiser Performance والذي ينقل قوة السيارة على عمود كرنك من الكربون فايبر.

ووضعت الشركة الكربون فايبر في أنحاء السيارة، وقد وضعت صدامات وشبك أمامي جديد، بالإضافة الى حصولها على عجلات خاصة من Mickey Thompson ET ونظام عادم مخصص لها.