يجب فحص مساعدات السيارة بعد قطع هذه المسافة

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الخليج ٣٦٥ نت – تعد ممتصات الصدمات (المساعدات) من أهم عوامل وتجهيزات السلامة والأمان الموجودة في السيارات، والتي لا يمكن أن يستغنى عنها كحزام الأمان والمكابح ونظام التوجيه.
ويعمل ممتصات الصدمات على مواجهة اهتزاز هيكل السيارة أثناء القيادة، كما يساعدوا على إلصاق السيارة مع سطح الطريق وعدم انحرافها عن مسار السير.
ومن الجانب التقني، تعتبر ممتصات الصدمات هي الجزء الذي يربط بين تعليق الإطارات وهيكل السيارة، حيث يعملوا على تعويض عدم استواء الطريق من خلال امتصاص الاهتزازات والحد منها.
ولقد حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن تلف ممتصات الصدمات يشكل خطرا يهدد سلامة القيادة، لأنه في حال تعرضها للتلف فإنها تؤثر بالسلب على سلوك السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند القيام بالكبح، حيث تزيد مسافة الكبح عند السرعات العالية.
وكشفت الهيئة عن مؤشرات تعرض ممتصات الصدمات للتلف، وذلك من خلال ملاحظة اهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو، وللتأكد من تلف هذا الجزء الهام يجب فحصه من قبل متخصصين، وذلك للكشف على كامل مجموعة التعليق عن طريق أجهزة خاصة.
ونصح الخبراء الألمان بضرورة فحص ممتصات الصدمات في المراكز الفنية المتخصصة بعد السير لمسافة 80 ألف كلم، ثم تكرار هذه العملية كل 20 ألف كلم، مع ملاحظة أنه عند ضرورة استبدال أحد الممتصات، فينبغي استبدال كلا الممتصين على المحور.
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