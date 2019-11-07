أخطاء نقع بها عند شراء أول سيارة بأنفسنا

الخليج ٣٦٥ نت – يقع كثير من الأشخاص في أخطاء كبرى عند التوجه لشراء سيارة جديدة لأول مرة، ويرجع ذلك للحماس الشديد الذي يطغى عليهم لشراء السيارة خاصة فئة الشباب، لذا نقدم لكم اليوم أبرز هذه الأخطاء وكيفية تجنبها.

أولاً: النظر لسعر السيارة فقط



تمتلك السيارات الجديدة الكثير من المميزات والتقنيات الحديثة، وتختلف أسعار السيارات وفقاً لهذه المزايا المتعددة، وكثير من الأشخاص يقوم بشراء السيارات الأرخص التي لا تمتلك التقنيات الحديثة دون النظر إلى أهميتها، مما يسبب له الندم فيما بعد.



كما يجب النظر إلى تكلفة تأمين السيارة، حيث أن بعض السيارات الألمانية الحديثة تزيد تكلفة تأمينها بصورة كبيرة، وأيضاً يجب التأكد من أسعار قطع الغيار هذه السيارة، لأن بعض السيارات تكون قطع غيارها باهظة السعر، وهو ما يزيد من تكلفة السيارة.

ثانياً: قلة البحث عن السيارة المناسبة



على الرغم من كثرة طرازات السيارات الجديدة وتنوعها، إلا أن كثير من الأشخاص يتوجهون لشراء السيارات ذات الشهرة الكبيرة دون التأكد من مناسبتها لهم، لذا يجب البحث بتأني عن طراز السيارة المناسبة مع تجربة عدة طرازات لاختيار الأفضل.

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كما يمكن البحث عبر الإنترنت أو الاتصال بمسؤولي المبيعات في الوكالات لمعرفة جميع البيانات الهامة للسيارات والمقارنة بينهم.

ثالثاً: حصر الاختيار على وكالة واحدة



كثير ما يقع المشترين في خطأ عدم المقارنة بين الوكالات في سعر السيارة الجديدة، حيث تختلف الأسعار بين الوكالات ومعارض البيع وفقاً للعروض المقدمة لديهم، لذا يجب قبل الشراء المقارنة بين أسعار الوكالات والمعارض واختيار السعر الأفضل.