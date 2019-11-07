تقنية جديدة ترصد الحالة الصحية للسائق لإيقاف السيارة بالطوارئ

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن علماء روسيون عن تمكنهم من ابتكار جهاز مراقبة للسائق، يقوم بإيقاف السيارة وطلب الاستغاثة في حال رصده أي مشكلة صحية طارئة يتعرض لها السائق أثناء القيادة.



وأوضح العلماء الروس أن هذا الابتكار المذهل يتم تثبيته داخل السيارات ويمتلك العديد من المزايا، منها القيام بقياس نبض قلب السائق، وسرعة حركة السيارة في كل الاتجاهات.

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بالإضافة إلى إمكانية رصد الاختلاف والتفريق بين النشاط الطبيعي للإنسان وسقوطه المفاجئ أو فقدانه الوعي.



وأشار العلماء إلى أن هذا الاختراع سيكون مفيداً لأقصى درجة مع السائقين المسنين لزيادة عددهم في روسيا بصورة كبيرة، حيث أنه وفقاً للأحصائيات فإن السائقين الذين يتجاوز عمرهم 75 عاما في روسيا عام 2012 تبلغ نسبتهم نحو 6% من مجموع عدد السائقين، وأن هذا المؤشر سيزداد إلى 10% بحلول عام 2050.



وأضاف الروس أن جهاز المراقبة الحديث يعتمد في عمله على العديد من أجهزة الاستشعار الحساسة للغاية التي ستتابع الحالة الصحية للسائق، وفي حالة الطوارئ يقوم بالإتصال بالهاتف المحمول، وأنه سيكون متوفر بداية من عام 2022 لدى تجار الأجهزة الإضافية للسيارات.