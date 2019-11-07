“بالصور” انطلاق المرحلة الأولى من رالي “العُلا نيوم”

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الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت المرحلة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية “العُلا نيوم”، بأمر من الأمير “خالد بن سلطان” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية بعدما أعطى شارة الانطلاق لبدء الرالي.
ويأتي الرالي الذي يتألف من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.
وأوضحت الصور المنتشرة لحظة انطلاق مرحلة العُلا الأولى من الرالي، والتي يشارك فيها 60 سيارة و16 دراجة نارية يقودها متسابقون من مختلف دول العالم، من بينهم بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.
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