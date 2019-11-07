ما هي عقوبة استخدام السيارة بدون تثبيت اللوحات الأمامية؟

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام السيارات بدون تثبيت اللوحات الأمامية في مكانها المخصص.

وأوضح المرور أن هذا التصرف مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم “5”، الذي يفرض غرامة مالية لا تقل عن 1,000 ريال ولا تزيد عن 2,000 ريال في حال سير السيارة بدون لوحة أمامية، أو في حال كانت اللوحة غير واضحة أو بها تلف أو كانت مثبتة بغير مكانها المخصص.

وجاء نص التغريدة، كالتالي: “استخدام المركبة بدون تثبيت اللوحات الأمامية مخالفة مرورية وردت عقوبتها في الجدول رقم (٥) من جداول المخالفات المرورية”.