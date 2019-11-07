“بالصور” مقارنة بين هيونداي ازيرا 2021 المحدثة والسابقة وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن أزيرا لأول مرة عام 1986، وبعد حصول السيدان الكبيرة الفاخرة على تحديثات شاملة بالفيس ليفت 2021، دعونا نلقي نظرة على أبرز ما تغير فيها.

المقدمة

حصلت السيدان الفاخرة على تصميم محدث أنيق بترقيات عديدة مقارنة بالموديل السابق، حيث اكتسبت شبك أمامي جديد بتصميم معقد يضم عناصر مضيئة، وعلى الرغم من أن الواجهة الامامية الجديدة قد تجعلك تعتقد أنها سيارة جديدة كلياً، إلا أنها فيس ليفت، وتمتلك السيارة مصابيح أمامية جديدة مثل المستخدمة في سوناتا 2020، بالإضافة إلى مصد أمامي معدل يعطيها مظهراً أكثر عدوانية.

الخلفية

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في الخلف، يذكر أن أزيرا السابقة كانت تمتلك شريط LED بكامل عرض السيارة، ولكن تم تعديلها لتتضمن على حواف منحنية تضفي مظهراً أكثر تطوراً.

الداخلية

الداخلية تمثلا انفصالا كبيرا بين الموديلين، حيث حصل موديل 2021 على ترقيات هامة بداية من أجهزة القياس الرقمية بالكامل المرتبطة بشاشة النظام الترفيهي، ويبلغ قياس كل منهما 12.3 بوصة، كما فقد الكونسول الوسطي بعض عناصر التحكم التقليدية حيث تم دمجهم في شاشة لمسية ثانوية، وتغيرت فتحات التهوية فأصبحت أقل حجماً وأكثر وضوحاً، عن طريق مزجها بشكل أفضل مع لوحة القيادة، وتم استبدال ذراع ناقل الحركة السميك والكبير الخاص بناقل الحركة الأوتوماتيكي بأزرار تضفي مظهراً أكثر تقدماً لداخلية السيارة.