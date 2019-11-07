بالأرقام.. تعرف على مبيعات قطاعي الشاحنات التجارية وحافلات الركاب

كتب: باسل الحلواني شهد قطاعي الشاحنات التجارية وحافلات الركاب، نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة النمو في سوق الشاحنات 3%، وفي سوق الحافلات 22%، مقارنة بالفترة نفسها من 2018. بالفترة نفسها من 2018. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن إجمالي مبيعات قطاع الشاحنات التجارية بلغ 24.192 وحدة، خلال ي الأشهر الـ9 الأولى من 2019، مقابل 23.462 وحدة في 2018. بلغ 24.192 وحدة، خلال ي الأشهر الـ9 الأولى من 2019، مقابل 23.462 وحدة في 2018. أما مبيعات حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات"، فبلغت 13.842 وحدة، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019، مقابل 11.327 وحدة في 2018. Advertisements

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