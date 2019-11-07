تعرف على أكبر طائرة في العالم بجناحين أطول من ملعب كرة قدم

الخليج ٣٦٥ نت – تعد طائرة ستراتو لانش هي أكبر طائرات العالم لدرجة أنها تحتاج إلى جسمين مع قمرتي قيادة منفصلتين، وهي مصممة لإطلاق الصواريخ في الفضاء في المدار الأرضي المنخفض، والذي يكون فيها معظم الرحلات الفضائية وكذلك الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء الدولية، ويكون عادة على ارتفاع بين 159 كم و1931 كم فوق سطح الأرض.

تم تأسيس شركة ستراتو لانش بواسطة بول آلان، أحد المشاركين في تأسيس شركة مايكروسوفت، ويأمل آلان أن يستطيع يوماً ما إطلاق صاروخ بحجم مكوك فضاء ناسا إلى الفضاء، وقالت الشركة في 11 أكتوبر أن الطائرة لديها مالك جديد، ولكن لم تكشف عن اسمه بعد.

نشرت الشركة في فبراير من العام الجاري فيديو لاختبارات ستراتو لانش على مدرج اﻹقلاع، والتي وصلت سرعتها عليه إلى 74 كم/س.

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يذكر أن الطائرة يبلغ طول جناحها 117 متر ما يجعلها أعرض من ملاعب كرة القدم وأعرض طائرة في العالم، في حين يبلغ طول الطائرة 72 متر وارتفاعها 15 متر وتمتلك ستة محركات توربينية عالية القوة، ويبلغ وزنها 226.7 طن وتحتاج إلى 28 عجلة.