سيارة جديدة من "تسلا" تتيح لقائدها إمكانية النوم أثناء القيادة

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، سيارة جديدة تتيح لقائدها إمكانية النوم أثناء القيادة، معتمدة على تطوير منظومة الطيار الآلي الذي يمكنه التعرف على "الخرائط المرورية" وتجنب العوائق بالطرق.

وتستطيع سيارة "تسلا"، المتطورة التعرف على أصعب العقبات على الطريق، مثل عبور شخص أسود البشرة وسط الليل على الطريق السريع، واكتشاف الأعمدة على الطريق.

ويتيح هذا الابتكار لقائد السيارة إمكانية النوم وهو

مطمئن أن سيارته لن تصطدم بأي حدث طارئ يمكن أن يقع بالطريق، وفي الوقت نفسه حذرت "تسلا"السائقين، من ضرورة أن اليقظة دوما، لأن تلك المنظومة آلية ولا تزال قيد الاختبار، حتى لا يتفاجئ سائق السيارة بأي طارئ قد يتسبب في حادث.