“بالفيديو” السيارة الصاروخية بلودهاوند تتخطى سرعة 800 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تبحث عن الإثارة، فإن مشاهدة سيارة تنطلق بمساعدة محرك نفاث هو أفضل ما يمكنك مشاهدته، وهو ما تقوم به سيارة Bloodhound LSR ذات التصميم الفريد، ناهيك عن مهارة السائق آندي جرين الذي يجعل هذه الاختبارات تبدو سهلة للغاية.

في الفيديو بالأسفل، يمكنك مشاهدة السيارة تصل إلى سرعة 741 كم/س في 34 ثانية فقط في موقع الاختبار في جنوب إفريقيا، وقبل ساعات قليلة، كشف الفريق عن فيديو جديد يُظهر وصول السيارة إلى سرعة 804 كم/س.

وإذا كنت من متابعي تقدم الفريق من خلال قناة Bloodhound LSR على يوتيوب، فستعلم أنهم يسيرون في خطى ثابتة وواثقة حتى الآن، وقد كشفت هذه الاختبارات عن وجود مشاكل في الألواح التي تتلف في الجزء الخلفي من السيارة، ولكن مع كل مرحلة، تتم معالجة المشكلات التي ظهرت من قبل، والمؤكد هو أن السيارة تبدو قادرة على تسجيل رقم قياسي عالمي جديد للسرعة.

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يذكر أن الرقم الرقم القياسي العالمي الحالي للسرعة هو 1228 كم/س، والمفارقة أن جرين هو من قام بتحقيقه قبل 20 عاماً في سيارة أخرى تعمل بمحرك نفاث، وتتمثل الخطة الحالية لـ Bloodhound LSR في الوصول إلى سرعة 1608 كم/س كرقم قياسي جديد لأسرع سيارة على وجه الأرض.