فيراري تريد استبدال مقود السيارة بعصا تحكم!

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر سيارات السباقات حقل خصب للاختبار ومصدر إلهام للعديد من التقنيات المستخدمة في سيارات الطرق، حيث بدأت منها فكرة أقراص المكابح وABS وتقنيات أخرى عديدة، ولكن في بعض الأحيان، تستلهم الشركات التقنيات من مصادر أخرى، حيث كشفت فيراري عن براءة اختراع متأثرة بشدة بالألعاب الإلكترونية.

هل يمكنكم تخيل قيادة فيراري F8 تريبوتو بدون عجلة قيادة أو دواسات وبدون أنظمة قيادة ذاتية! فوفقاً لبراءة اختراع حديثة قدمتها الشركة الإيطالية، فإنهم يريدونك أن تقود سيارتك بعصا تحكم، وتفاصيل براءة الاختراع بسيطة نسبياً، حيث سيكون عليك إمالة العصا للأمام والخلف للتحكم في التسارع والكبح، ولليسار واليمين للتحكم في التوجيه، وعندما تكون السيارة في حالة حركة، فإن إبقاء العصا على حالها سيعني أن تستمر في السير بنفس السرعة، حتى يتم إجراء تعديلات جديدة.

وعلى عكس الطائرات المقاتلة، فتُظهر الصور أن العصا مثبتة على الجانب الأيمن من مقعد السائق، ما يعني أن المساحة أمام السائق ستكون فارغة بالكامل، ولن تجد أيضاً ناقل حركة بأي نوع من أنواعه، وقد يعني هذا إما أن ناقل الحركة سيكون أوتوماتيكي بالكامل بدون خيار يدوي، أو ربما يمكن دمج أزرار ناقل الحركة على عصا التحكم، ولكن هذا قد يجعل الأمور أكثر تعقيداً.

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وتحتوي وثائق براءة الاختراع أيضاً على تفاصيل تشير إلى أن السيارة قد تحصل على مكابح متجددة، وهذا يعني أن هذا الإعداد لن يتم تنفيذه على سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي مثل F8، ولكن قد يتم تنفيذه في سيارات مثل SF90 سترادال، ونحن لسنا متأكدين مما إذا كانت الفكرة رائعة أم لا، ما رأيكم؟