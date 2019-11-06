- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت جيلي أخيراً الصور الرسمية الأولى للـ SUV المدمجة الجديدة، ايكون، وكما ظهر في صور براءات الاختراع في وقت سابق من هذا العام، فإنها مستوحاة بشكل كبير من سيارة اختبارية تحمل الاسم ذاته كُشف عنها عام 2018، وقد حصلت ايكون الجديدة على تصميم مثير للإعجاب، حيث احتفظت بالتصميم الممتلئ التي تميزت به السيارة الاختبارية.
تتميز الواجهة الأمامية بمصابيح أمامية مقسمة وشبك واسع، وفي الجانب، حصلت ايكون الأنيقة على مقابض الأبواب المنبثقة ومرايا الرؤية الخلفية مع إشارات انعطاف مدمجة، ويستمر التصميم الأنيق في الخلف مع المصابيح الخلفية ذات إضاءة LED، وبالنسبة للأبعاد، فلم يتم تأكيدها بعد، ولكن معظم التقارير تقول أنها ستأتي بطول 4,350 مم وعرض 1,810 مم وارتفاع 1,615 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,640 مم.
في الداخل، يهيمن على لوحة القيادة شاشتين كبيرتين، واحدة لأجهزة القياس وأخرى للنظام الترفيهي، وتتيح الشاشات التفاعلية المزدوجة للسائق التفاعل مع السيارة والاتصال بالعالم من خلال نظام GKUI Geely Smart Ecosystem، وبشكل عام، يذكرنا تصميم السيارة الداخلي إلى حد كبير بسيتروين C4.
يذكر أن سيارة ايكون هي الـ SUV الثانية من جيلي التي تستند إلى بنية BMA المعمارية التي تتأثر بـ Bin Yue الأكثر تقليدية، كما تستخدم منصة Bin Rui السيدان، ولم تُصدر الشركة الصينية تفاصيل حول خيارات المحرك، ولكن يقال أنها ستستمد قوتها من محرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر، وتقول جيلي إن ايكون قد صُممت منذ البداية كموديل عالمي يهدف إلى بدء حقبة جديدة ذات تقنيات عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر جيلي ايكون SUV تطمح بالوصول إلى العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.