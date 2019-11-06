تعرف على أنواع نظام التعليق الخلفي في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – يعد نظام التعليق أحد أبرز العوامل التي تساعد السيارة على الثبات أثناء القيادة على الطرق خاصة أثناء السير بسرعات مرتفعة وعند اجتياز المنعطفات الحادة، وفي حال تعرض نظام التعليق للخلل فإنه يشكل خطورة شديدة على ركاب السيارة.



ونظام التعليق يعد حلقة الوصل بين جسم السيارة والإطارات، ويعتمد على نقاط ارتكاز رئيسية موزعة على زوايا السيارة الأربعة، وهي مخمدات الاهتزاز والنوابض والوصلات، واليوم سوف نلقي الضوء على الفرق بين نظام التعليق الخلفي المتصل والمنفصل ومزايا وعيوب كل منهما.



أولاً: نظام التعليق الخلفي المنفصل

يعتمد نظام التعليق الخلفي المنفصل على احتفاظ كل إطار بأجزاء التعليق الخاصة به وانفصاله عن الإطار الآخر الخلفي، وهو ما يدعى عالمياً نظام مكفيرسون، وهذا النظام يعمل على زيادة ثبات السيارة بصورة عالية.

وكشفت التجارب أنه بمساعدة هذا النظام يمكن للسائق القيادة على سرعات مرتفعة تتجاوز 200 كم/ ساعة بدون الشعور بمشكلة، كما يعمل على زيادة الراحة للركاب حتى أثناء اجتياز المطبات والحفر.

مزايا نظام التعليق الخلفي المنفصل

1- زيادة الراحة للركاب

2- يعطي للسيارة نسبة ثبات عالية في السرعات والمنعطفات

3- إنفصال الإطارين الخلفيين مما يساعد على عدم التأثر باجتياز أحد الإطارين للحفر دون الأخر.

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عيوب التعليق الخلفي المنفصل

1 – زيادة التكلفة التصنيعية

2- يحتاج صيانة دورية متكررة على فترات قليلة

3- يحتاج هذا النظام مساحة كبيرة، لذا يتم تصغير الصندوق الخلفي

4- زيادة وزن السيارة

ثانياً: نظام التعليق الخلفي المتصل

يعتمد نظام التعليق الخلفي المتصل على الربط بين الإطارين، لذا يتأثر بصورة أكبر عند اجتياز الحفر والمطبات وهو ما يزعج الركاب، وتنخفض لدى النظام القدرة على ثبات السيارة في المنحنيات والسرعات العالية.

مزايا نظام التعليق الخلفي المتصل

1- لا يحتاج إلى صيانة دورية متكررة على فترات قصيرة

2- تتميز السيارة بوزن أقل

3- يتميز برخص سعره

4- تمتلك الشنطة الخلفية مساحة كبيرة