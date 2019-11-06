4 نصائح هامة لأمان وراحة المرأة الحامل عند قيادة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن أغلب الأطباء يؤكدون أنه إذا كانت المرأة الحامل تعاني من بعض المتاعب في الحمل، فيفضل عدم قيادتها للسيارة، لكن إذا كانت حالتها مستقرة فلا خطورة من قيادة السيارة مع الأخذ في الاعتبار ببعض قواعد الحماية والأمان.

ولقد قدمت فورد عدة نصائح هامة لمساعدة النساء لمساعدة الحوامل على القيادة بأمان هي كما يلي:

وضعية حزام الأمان

يجب عند ارتداء حزام الأمان وضع الجزء السفلي منه عند الفخذين وأسفل البطن لا فوقه، كما يجب وضع الجزء العلوي من الحزام خلف الظهر أو تحت الذراع، وذلك كي لا تتعرض الحامل إلى إصابات خطيرة حال وقوع الحوادث.

ضبط مقعد السيارة

نصح الخبراء بتعديل وضعية مقعد القيادة قدر الإمكان ليكون على مسافة مريحة من المقود أثناء القيادة، وفي حال الشعور بآلام في الظهر يفضل وضع وسادة دائرية صغيرة أو منشفة مطوية خلف أسفل الظهر لمزيد من الراحة.

Advertisements

الشعور بالجوع أو الغثيان

تشعر معظم النساء الحوامل بالجوع أو الغثيان بصورة متكررة خاصة في فترة الصباح، لذا يجب الاحتياط وإحضار بعض الأطعمة الخفيفة المفضلة خلال الرحلة، مع الاحتفاظ بكمية إضافية من الأكياس لاستخدامها عند الشعور بالغثيان، ويجب التوقف بجانب الطريق عند الشعور المفاجئ بالجوع أو الغثيان.

تجنب التوتر ونيل قسط من الراحة

في المعتاد تشعر المرأة الحامل بمعدلات عالية من التوتر والإجهاد مقارنة بالمعتاد، لذا يجب تجنب القيادة لفترات طويلة لعدم التعرض للإجهاد، والتوقف على جانب الطريق على فترات لنيل قسط من الراحة، وخفض التوتر، وتنشيط سريان الدورة الدموية في القدمين.