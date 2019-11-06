أبرز 10 تحالفات بين شركات السيارات العالمية منذ 2010

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت صناعة السيارات في العالم الفترة الأخيرة العشرات من الاندماجات والاستحواذات الضخمة بين الشركات العالمية، ويعود السبب الرئيسي لهذه الاندماجات هو السعي خلف الإنتاج الضخم والاستحواذ على أكبر نسبة من مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة.



كما أنه مع دخول التكنولوجيا بقوة في عالم السيارات، والتوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، والذاتية القيادة، والطائرة، والتشدد في ما يتعلق بالانبعاثات وغيرها، ارتفعت تكلفة التصنيع بصورة هائلة، وهو ما دفع الشركات الكبرى نحو القيام بهذه التحالفات العملاقة، ونقدم لكم أبرز 10 تحالفات في عالم السيارات خلال السنوات الأخيرة.

1- استطاعت شركة جيلي في مارس 2010 إنهاء صفقة الاستحواذ على وحدة سيارات فولفو المملوكة لشركة فورد مقابل 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال).

2- تمكنت شركة فولكس فاجن في يوليو 2012 الاستحواذ بالكامل على شركة بورش الألمانية، وذلك بعد أن استحوذت في نفس العام على 49.9% من أسهمها مقابل 3.9 مليار يورو (16.185 مليار ريال).

3- اشترت شركة فيات في يناير 2014 نسبة تقدر 41.46% من رأسمال شركة كرايسلر مقابل صفقة بلغت 4.35 مليار دولار (16.31 مليار ريال تقريباً).

4- تمكنت شركة تويوتا في يناير 2016 من رفع حصتها بشركة دايهاتسو اليابانية من 51.2% إلى 100% في صفقة بلغت قيمتها 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال).

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5- استطاعت شركة نيسان في مايو 2016 من السيطرة على شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية بعد شراء 34% من أسهم الشركة مقابل 2.2 مليار دولار (8.25 مليار ريال).

6- اشترت شركة جيلي في يونيو 2017 غالبية أسهم شركة لوتس كارز البريطانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية وسيارات السباق.

7- استحوذت مجموعة “بي أس إيه” الفرنسية في أغسطس 2017 على علامتي أوبل وفوكسهول المملوكتين لشركة جنرال موتورز في صفقة بلغت 2.2 مليار يورو (9.13 مليار ريال).

8- قامت شركتا تويوتا ومازدا بالاتفاق في يناير 2018 على الشراكة في إقامة مصنع مشترك بتكلفة 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال)، في مقابل استحواذ تويوتا على 5% في مازدا كجزء من الصفقة.

9- أعلنت شركة جيلي الصينية في فبراير 2018 عن شراء 9.69% من شركة دايملر الألمانية المالكة لعلامة مرسيدس، في صفقة بلغت قيمتها 9 مليارات دولار (33.75 مليار ريال).

10- أعلنت شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في أكتوبر 2019 الاندماج مع شركة “بي إس إيه” الفرنسية، التي تمتلك بدورها شركات بيجو وستروين وأوبل.