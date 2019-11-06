كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سعر سيارة ميني JCW GP الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة ميني عن سعر سيارتها الجديدة JCW G، وذلك قبل إطلاقها، وتتميز السيارة الإنتاجية بقوة تزيد عن 300 حصان، وتعتبر السيارة منافسة لفولكس واجن بولو GTR وفورد فيستا ST وغيرهما من حيث الحجم، ولكنها ستكون أيضًا أقوى بنحو 100 حصان من تلك السيارات، ما يجعلها تقريباً في فئة مستقلة بذاتها.

وتتجهز ميني لإطلاق السيارة في الولايات المتحدة، وأعلنت ميني عن سعر السيارة المنتظرة البالغ حوالي 45,750 دولار ما يجعلها من أغلى سيارات ميني، ولكن أكثرها تميزًا أيضًا.