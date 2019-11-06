" درايڤ المصرية" في نهائيات برنامج Mobility Innovation Platform لعام ٢٠١٩

كتب: باسل الحلواني

اختيرت منصة درايڤ المصرية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأجير السيارات من المالك إلى المستأجر مباشرةً كواحدة ضمن ١٥ شركة ناشئة في نهائيات برنامج "Mobility Innovation Platform" لعام 2019 والتي تنظمها شركة "Plug and Play" إحدى أكبر المنصات الداعمة للابتكار في العالم، ومقرها مدينة سيليكون ڤالي التكنولوجية الشهيرة بالولايات المتحدة. وتعمل شركة "Plug and Play" على انتقاء أفضل الشركات الناشئة في العالم وربطها بكبرى الشركات العالمية ومستثمري رأس المال المُخاطر لعقد الشراكات والاستثمار في هذه الشركات الواعدة ومساعدتها على تحقيق وتيرة نمو سريعة تمكنها من الارتقاء لمصاف أكبر الشركات التكنولوجية حول العالم والتي شملت: جوجل، وباي بال، ودروب بوكس.

وصرح جمال أبو العنين، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لدرايڤ: "إننا في غاية السعادة لاختيارنا ضمن ١٥ شركة ناشئة تشارك في نهائيات برنامج "Plug and Play"، فبالإضافة إلى ما يمنحه هذا

الاختيار من فرصة كبيرة لنمو الشركة وجذب المزيد من الاستثمارات، فإنه أيضًا يعزز من القيمة المضافة والفريدة من نوعها التي تقدمها درايڤ للسوق، كما أنه شهادة على قوة الفكرة والهيكل التشغيلي الذي يطرحه التطبيق، حيث إننا نهدف إلى تلبية احتياج هام في السوق، والوصول إلى تغيير مفهوم النقل في الأسواق التي نعمل بها".

وأضاف أبو العينين: "اليوم، تثبت الشركات الناشئة المصرية وجودها في سوق شركات رأس المال المُخاطر العالمي وتحقق نموًا بخطى واثقة، وأنا فخور للغاية أن درايڤ تعد واحدة من الشركات المصرية التي استطاعت أن تفرض لنفسها مكانًا على الساحة العالمية، ونحن متحمسون للغاية لأن نترك بصمة أكبر في السوق المصرية وعبر المنطقة في الأشهر القادمة".

جدير بالذكر أن درايڤ تأسست أواخر

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dryvers

عام ٢٠١٨، وهي منصة آمنة وسهلة وبسيطة الاستخدام ولها مصداقيتها في مجال النقل التشاركي، ولديها من الطاقات والإمكانات ما يساعدها على التوسع بشكل كبير. وتقدم درايڤ الحلول والفرص لطرفي المعادلة: ملاك السيارات والمستأجرين ()؛ حيث يمكن للملاك الاستفادة من أصولهم غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل، كما يستفيد الطرف الثاني وهو المستأجر من أسعار التأجير المنخفضة مقارنةً بمثيلاتها في السوق، فضلاً عن إمكانية تشغيل السيارة المؤجرة من خلال تطبيق أوبر.

وتغطي درايڤ، عبر شراكاتها الاستراتيجية، كافة العناصر ذات الصلة بالعملية التأجيرية لضمان تجربة سهلة ومرنة، حيث تتم جميع المدفوعات نقداً وفي الحال عبر ماكينات (فوري). كذلك تضمن شراكة درايڤ مع شركة أكسا العالمية للتأمين أن كلا الطرفين – ملاك السيارات والمستأجرين - تتم تغطيتهم تأمينياً بشكل كامل في حالة الحوادث أو الظروف القهرية، وذلك عبر استخدام وثيقة تأمين’Pay As You Drive’ (PAYD)، والتي تعد الأولى من نوعها في السوق، إلى جانب توفير أول عملية مطالبات رقمية على الإطلاق في مصر. كذلك تقدم الشراكة الاستراتيجية بين درايڤ وأوبر فرصة تأجير السيارات لشركاء أوبر المعتمدين الراغبين في العمل مع أوبر.