“بالفيديو” مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام بمكة المكرمة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّقه مواطن، يُظهر مبنى مجاور للمسجد الحرام بمكة المكرمة عبارة عن مواقف ذكية للسيارات.

وأظهر مقطع الفيديو سيارة تم وضعها عند البوابة فقط دون الحاجة للبحث عن مكان شاغر داخل المبنى، وأشار موّثق الفيديو إلى أن المواقف تبعد عن الحرم قرابة 10 دقائق، ويتسلم قائد السيارة بطاقة يقوم من خلالها بإدخال سيارته داخل المبنى واستعادتها؛ حيث تُنقل السيارة ذاتياً داخل المبنى.

يُذكر أن رسوم المواقف تبلغ 5 ريالات للساعة الواحدة، و15 ريالاً إذا تجاوز الوقت ساعة وحتى 4 ساعات، و30 ريالاً إذا كان الوقت أكثر من 4 ساعات إلى 24 ساعة.