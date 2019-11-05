شاهد الظهورالأول للسيارة الاستثنائية الجبارة Maximus

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق التعديلات "هينيسي برفورمانس"، خلال فعاليات معرض SEMA لتعديل السيارات، المقام حالياً في لاس فيجاس، النقاب عن سيارتها المعدلة الجديدة Maximus.

ومن المنتظر أن يقتصر إنتاج السيارة Maximus المعدلة على 24 نسخة فقط بسعر يبدأ من 225 ألف دولار أمريكي.

واعتمدت "هينيسي برفورمانس"، في سيارتها Maximus المعدلة على سيارة جيب Gladiator بيك آب، فيما استعانت بمحرك الكمبريسور الخاص بسيارة دودج Challenger Hellcat سعة 6.2 لتر، والمكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، بقوة 1014 حصان/1265 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 3.9 ثانية. وللتعبير الصوتي عن هذه القوة الهائلة الكامنة بداخل السيارة تم التجهيز بمجموعة عادم

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من الفولاذ.

ولإظهار الشخصية الوعرة تم تدعيم السيارة بمجموعة تعليق مع 15 سم للخلوص الأرضي، فضلا عن الجنوط الضخمة قياس 20 بوصة، ومحاور شديدة التحمل خاصة بالطرق الوعرة، وكذلك الأقفال التفاضلية على المحورين الأمامي والخلفي من شركة دانا.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة بتجهيزات جلدية أكثر مقارنة بالموديل القياسي، فضلا عن التوقيع باسم النسخة الخاصة Maximus، والذي يظهر أيضا على مواضع عديدة بجسم السيارة الخارجي، كما تتميز السيارة المعدلة من خلال المصدمين الأمامي والخلفي الجديدين، وعتبة الصعود ومصابيح LED.