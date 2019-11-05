طالب سعودي ينجح في إيقاف حافلة مدرسية بعد اغماء قائدها!

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نبأ وفاة سائق حافلة مدرسية أثناء القيادة أمس الإثنين بمنطقة تبوك، حيث تُوفي بعد أن تعرّض لسكتة قلبية أثناء قيادته الحافلة.

ويروى الطالب “نهار العنزي” الذي يدرس بإحدى مدارس تيماء التابعة لمنقطة تبوك، كيف نجح في السيطرة على الحافلة وإيقافها بعد وفاة السائق، فأوضح أنه لاحظ أن السائق شعر بالإعياء أولاً أثناء نقلهما هو وأخيه فائز إلى المدرسة، فركب هو بجواره ثم بعد قليل أغمي عليه وأصبح يناديه ولا يجيب.

وأضاف أنه لاحظ هو وأخيه أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، فانحرفت واصطدمت بإحدى الصبّات على الطريق، وهنا جاء دوره فبادر بالإمساك بمقوّد القيادة ووضع قدمه على الفرامل بمساعدة أخيه، فتمكنا من إيقافها دون أن يتعرضا لإصابة، فقط حدث تضرر بسيط للحافلة.

وأشاد “فواز الفقير” مدير مكتب تعليم تيماء بتصرف الطالب نهار العنزي، وأجرى اتصالاً هاتفياً للإطمئنان عليه هو وأخيه، فيما أقيمت صلاة الجنازة على جثمان السائق أمس بعد صلاة العصر في تيماء.