سوزوكي اليابانية تكشف عن أحدث سيارة متطورة رباعية الدفع

كتب: باسل الحلواني كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية سوزوكي، عن الجيل الجديد من سيارتها رباعية الدفع "جيمني"، والتي تعد واحدة من أكثر المركبات رباعية الدفع تطوراً. كذلك فإن سوزوكي حافظت في سيارتها الجديدة على الروح الكلاسيكية التي اشتهرت بها مركباتها رباعية الدفع دوما، أما هيكل "جيمني"، فظهر بحواف وزوايا Advertisements حادة ويشبه إلى حد كبير هياكل سيارات الفئة G من مرسيدس. حادة ويشبه إلى حد كبير هياكل سيارات الفئةمن مرسيدس. وجاءت قمرة السيارة الجديدة بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، رغم صغر حجم السيارة، وتميزت بأنها تمنح السائق والركاب شعورا مميزا بالراحة بفضل واجهاتها الزجاجية الكبيرة. حصلت هذه السيارة على قمرة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا، إضافة إلى أنظمة كهربائية للتحكم بدرجات حرارة المقاعد والزجاج والمرايا، ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة. وتحمل "جيمني"، محركاً سعة 1.5 لتر بعزم 102 حصان، متصل بناقل حركة مكون من 5 مراحل، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 4 مراحل، ويتراوح سعرها ما بين 20 و25 ألف دولار أمريكي.

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