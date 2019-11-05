هوندا CR-V موديل 2020 فيس ليفت تنطلق رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – العام القادم سيمثل مرور ربع قرن على إطلاق هوندا CR-V، والآن كشفت الشركة عن أسعار ومواصفات موديل 2020 فيس ليفت.
التحديثات هادئة وأغلبها مركز في الداخلية، والتي تم تغيير الكونسول الأوسط فيها ليكون أكثر راحة في الاستعمال والتخزين، وبالنسبة للأسعار فيبدأ الموديل الآن من 26,145 دولار (98,000 ريال).
وقد حصل الفيس ليفت على حزمة تقنيات سلامة هوندا الجديدة بشكل قياسي، والتي تشمل أنظمة التحذير من مغادرة حارة الطريق والبقاء فيها وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ورصد المشاة والمزيد، كما تعتمد على محرك تيربو 1.5 لتر أقوى بستة أحصنة من المحرك السابق.
الراغبون في المزيد من الخيارات والمزايا بإمكانهم شراء نسخة تورينج بـ 33,345 دولار (125,000 ريال)، والتي تشمل تدفئة المقود والشحن اللاسلكي للهواتف وتهوية أو تدفئة المقاعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.
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