فورد برونكو R الاختبارية للسباقات تظهر تمهيداً لإطلاق الموديل الإنتاجي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن برونكو R الاختبارية تمهيداً للموديل الإنتاجي المتوقع تدشينه في الربيع القادم.

السيارة مستوحاة من الجيل الأول لبرونكو، ونبدأ من المقدمة المفتوحة وتصميم الشبك الأمامي الذي سنراه في الموديل الإنتاجي، ولكن مصابيح LED الإضافية مقتصرة على نسخة السباقات الاختبارية.

كما حصلت السيارة على نظام تعليق مستقل وجنوط ألومنيوم 17 إنش داخل إطارات 37 إنش للتعامل مع التضاريس الوعرة بسهولة، وتستخدم السيارة نفس شاسيه فورد رينجر، وستشارك برونكو R الاختبارية في سباقات Baja 1000 لهذا العام لاختبار تحملها وإمكاناتها.

لا نعلم مواصفات أداء هذه النسخة تحديداً ولكن أشارت تقارير أن برونكو الإنتاجية ستحصل على محرك ايكوبوست سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصان تقريباً وعزم دوران 420 نيوتن.متر.