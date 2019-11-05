شيلبي تكشف عن F-150 للأداء العالي وGT500 موستنج بقوة 800 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيلبي عن سيارتين اختباريتين في معرض SEMA في لوس انجلوس، منهم نسخة أكثر قوة لـ GT500 موستنج.

الموديل الأصلي بالفعل مدهش في أدائه، حيث يعتمد على محرك V8 سعة 5.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 760 حصان وعزم دوران 847 نيوتن.متر، ولكن شيلبي لم تكتف بهذا حيث كشفت عن نسخة خاصة بقوة تتعدى 800 حصان وجير اوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات.

كما تم تحديث تظام التعليق لتحسين التسارع والاحتكاك، كما أنها أخف وزناً من الموديل القياسي بفضل استخدام مواد نادرة خفيفة الوزن في الجسد.

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بالانتقال للسيارة الثانية فهي شيلبي Super snake F-150، وكما هو واضح، هي نسخة أكثر قوة للبيك اب الشهيرة، بمحرك V8 بسوبرتشارجر بقوة 755 حصان وجنوط 22 إنش.

من المتوقع أن يتم تحويل هاتين السيارتين إلى موديلات إنتاجية في المستقبل القريب.