كيا اوبتيما 2021 تظهر في صور تشويقية رسمية جريئة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن صور تخطيطية جريئة للغاية لاوبتيما الجديدة على هيئة الكوبيه، ولكن نعلم بالطبع ان الموديل الإنتاجي سيستمر كسيدان ولكن من يدري، هل هذه إشارة لتطوير نسخة كوبيه عالية الأداء للموديل؟، أما أنها استراتيجية لإثارة بعض الحماس قبل تدشين اوبتيما الجديدة خلال أسابيع.

بالنسبة للموديل الإنتاجي نفسه فقد حظى على تصميم أكثر جراءة من السابق لتمثل توجهاً جديداً في التصميم لمجموعة هيونداي-كيا كما رأينا مع سوناتا الأخيرة، لتشمل أبرز مميزاتها الخارجية مصابيح خلفية نحيفة متصل بشريط ضوئي على عرض الخلفية بأكملها مع خط سقف مائل وشكل أكثر رياضية للمقدمة والشبك الأمامي.

نعلم بالفعل أن كيا ستجري تغييرات واسعة في الداخلية مع دمج لوحة العدادات الرقمية مع نظام المعلومات الترفيهية، مع إزالة العديد من الأزرار لتبسيط الضوابط ووضعها في الشاشة اللمسية.

وسيتم تدشين كيا اوبتيما 2021 في أي وقت خلال هذا الشهر فتابعونا للمزيد.