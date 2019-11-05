عرض رينو ميجان 2020 من شركة أفضلية الخليج للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة أفضلية الخليج للسيارات، واحصل على رينو ميجان.. بتصميم أنيق ومزايا متطورة، كلها في متناولك. السيارة المشمولة في العرض: رينو ميجان 1.6 لتر بي إي موديل 2020: امتلكها الآن بـ 49,900 ريال نقداً (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). مميزات العرض: صيانة مجانية لمدة 5 سنوات/100,000 كم الشروط والأحكام: صورة السيارة المستخدمة لغرض الإعلان فقط صورة العرض:

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