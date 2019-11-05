كيا فيوتشرون الاختبارية الذاتية هي أول SUV كوبيه للعلامة الكورية

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن أول SUV كوبيه لها ولكنها اختبارية للوقت الحالي باسم “فيوتشرون”، بتصميم مختلف عن المعتاد للعلامة الكورية وربما يمهد لمستقبل تصميم موديلاتها الكهربائية.
الشبك الأمامي يأتي بتطبيق مختلف ومثير للاهتمام لـ “أنف النمر” مع وضع المصابيح الأمامية LED في جوانب شبكة التهوية، مع سقف غير تقليدي وتصميم عام للجسد مستوحى من تصميم “الصحون الطائرة” التي نراها في أفلام الخيال العلمي للفضائيين، حسب تصريح الشركة.
السيارة مزودة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع، مع اعتمادها على مولد كهربائي بالكامل أسفل أرضية المقصورة مع أربع موتورات كهربائية في العجلات، ما أدى إلى مركز جاذبية منخفض ونظام دفع رباعي بالغ الرشاقة.
المقصورة رحبة ومريحة خاصة وأن السيارة تدعم القيادة الذاتية.. مع تصميم المقاعد الأمامية من مواد مرنة تسمح بوضعية جلوس مستقيمة أو وضعية مائلة للاسترخاء، مع “وسيط مستخدم رسومي” خاص يتدفق من الباب المجاور للسائق إلى المقود، ما يعني دمج لوحة العدادات مع شاشة العرض في مركز لوحة القيادة.
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