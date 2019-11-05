لماذا احتكاك السيارة بالرصيف خطير على الإطارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أبرز الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية السير، كما أنها من أهم عوامل الأمان في السيارة، وتواجه الإطارات الكثير من الضغوطات بسبب احتكاكها المباشر مع الطريق، لذا تتعرض للتلف بصورة سريعة.



وكشفت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية، عن واحدة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف الإطارات وهو الرصيف، وقالت المؤسسة إن الرصيف يعد العدو الأول لإطارات السيارة، لأن الارتطام به قد يتسبب في تشوه شكل الإطار أو تشققه أو يؤدي إلى ظهور اعوجاجات به (بيضة الإطار)، وهو ما يهدد راحة وسلامة القيادة.



ونصحت المؤسسة الألمانية قائدي السيارات، بضرورة مراعاة وجود مسافة كافية بين السيارة والرصيف عند صف السيارة للانتظار، لتجنب احتكاك الإطارات بالرصيف.



وحذرت المؤسسة من النتائج الخطيرة المترتبة على قيادة السيارة مع وجود تشوهات أو أضرار في الإطارات، وقالت أنها يمكن أن تسبب بانفجار الإطارات على الطريق، وهنا قد تقع الكارثة في حال كان السائق يقود سيارته بسرعات تتخطى 120 كلم/س.



لذا شددت على ضرورة فحص الإطارات لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة في حال اكتشاف أية أضرار بالإطارات.