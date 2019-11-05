نصائح الخبراء الألمان في كيفية التعامل مع تعطل السيارة على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – من المواقف المزعجة والخطيرة التي قد يواجهها السائقين هي تعرض السيارة للتعطل أثناء سيرها على الطريق، حيث أنه في هذه الحالة يجب على السائقين اتخاذ بعض التدابير الضرورية للحفاظ على سلامتهم والركاب والسيارة ومستخدمي الطريق للآخرين.



ولخطورة مثل هذه الحالات نصح نادي السيارات “أوروبا” (ACE) السائقين بضرورة إيقاف السيارة أقصى حافة الطريق اليمنى أو التوقف في المكان المخصص لحالات الطوارئ، ومن ثم يتم تأمين موضع السيارة المعطلة على الفور.



وأوضح الخبراء الألمان خطوات تأمين السيارة، وقال تبدأ بتشغيل أضواء التحذير وارتداء سترة التحذير، بعدها يبدأ الركاب في النزول من السيارة من الجهة البعيدة عن الطريق، كي لا يتعرضون للخطر من السيارات القادمة من الخلف.

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وأضاف الخبراء أنه يجب وضع مثلث التحذير خلف السيارة بمسافة معينة وفقاً لحالة الطريق ونوعه، حيث أن الطرق العادية غير السريعة يتم وضع مثلث التحذير بمسافة تبعد عن السيارة بمقدار 50 متر.



أما في حال تعطل السيارة على الطرق الزراعية، فإنه يجب وضع المثلث على مسافة 100 متر، وبمسافة تتراوح بين 150 و400 متر على الطرق السريعة وفقاً لظروف مثل المنحنيات أو الأماكن، التي تزيد فيها السرعة.

وأشار الألمان إلى أنه بعد تأمين الركاب والسيارة جيداً، يتم اتخاذ الخطوة الاخيرة وهي استدعاء خدمة إنقاذ السيارات واستدعاء الشرطة إذا لزم الأمر.