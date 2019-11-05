كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تزيح الستار عن سيارتها المحدثة "أزيرا 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هيونداي الكشف عن سيارتها المحدثة "أزيرا 2020"، وتحمل السيارة واجهة أنيقة تتميز بشبك عريض ومصابيح بسيطة، كما حصلت هيونداي أزيرا 2020 على واجهة خلفية جديدة ومصابيح خلفية محسنة.

وقامت هيونداي بعمل تغييرات داخلية كبيرة شملت إعادة تصميم الكونسول الوسطي بالكامل وإعادة توزيع أدوات التحكم ومخارج التكييف وتصميم شاشة النظام المعلوماتي وحتى عجلة القيادة.

بما أن أزيرا أصبحت أكثر سيارات هيونداي السيدان فخامة فقد حصلت على قائمة من الاختيارات الإضافية تشمل جنوط 19 انش وشاشة HUD أمامية وفتحة سقف بانورامية ،وحتى نظام JBL صوتي فاخر بـ 12 سماعة. وستستمر السيارة بتوفير من أنظمة الأمان ومساعدة السائق.

ستصل السيارة إلى السوق في كوريا الجنوبية في وقت قريب قبل توزيعها في باقي الأسواق العالمية.