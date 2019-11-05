كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر ومواصفات سيارة "ديزاير" موديل 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت سوزوكي عن تفاصيل سياراتها الجديدة "ديزاير" موديل 2020 الذي سيتم طرحها في مصر، حيث تتوفر في السوق المحلي بفئة واحدة، وتكون مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانا وعزم أقصى للدوران 113 وحدة نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات.

وعن مواصفات سيارة "ديزاير" موديل 2020، فهي تتسارع من الثبات وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية.

وتتراوح أبعاد السيارة خماسية الأبواب والمقاعد بين 3995 مم طول و1735 عرض وارتفاع إجمالي 1515 مم وارتفاع الخلوص الأرضي 160 مم وقاعدة عجلات 2450 مم.

Advertisements

ولدى السيارة باقة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام إيموبليزر ضد السرقة وكشافات ضباب وقفل مركزى للابواب ونظام ذكى لركن السيارة وحزام أمان خلفي.

ويأتي في مقدمة السيارة الجديدة التكييف ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات وإمكانية التحكم في الصوت من عجلة القيادة وزجاج كهربائي وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وكمبيوتر رحلات وزر لـ(تشغيل - إيقاف) المحرك، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من مشغل MP3 ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.

وعن سعر سيارة "ديزاير" موديل 2020 الجديدة فيصل السعر الرسمي للسيارة لـ 238.000 جنيه.