نيسان ماكسيما والتيما تحصلان على أنظمة سلامة تتوفر بالسيارات الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من توجه معظم الشركات المصنعة للسيارات إلى غلق خطوط الإنتاج الخاصة بسيارات السيدان وتحويلها إلى سيارات كروس أوفر و SUV إلا أن نيسان لا تزال متمسكه بسيارات السيدان لديها ألتيما وماكسيما، وإن كانت هناك إشاعات تشير إلى اقتراب إيقاف إنتاجهم.



ومؤخراً كشفت نيسان عن حصول طرازاتها ألتيما وماكسيما على تقديرات مميزة في اختبارات أنظمة السلامة من معهد السلامة على الطرق السريعة (IIHS)، حيث حصلت ماكسيما 2019 و 2020 على تصنيف “متميز” بينما حصلت ألتيما 2019 و 2020 على تصنيف “متقدم”.



وتمتلك السيارتين العديد من أنظمة السلامة، منها نظام الوقاية من الاصطدام الأمامي، وميزة المكابح التلقائية للطوارئ مع الكشف عن المشاة والتي في كثير من الأحيان، تقتصر على السيارات الفاخرة، كما تم الإعلان عن توفر نظام AEB مع رصد بشكل قياسي.



ويعتمد نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية في ماكسيما على استخدام مزيج من الرادار والتكنولوجيا القائمة على الكاميرات القادرة على تتبع المركبات القريبة والمشاة، حيث أنه في حال اكتشاف أحد المشاة يقوم النظام بتنبيه السائق عبر تنبيهات مرئية ومسموعة بالإضافة إلى الكبح التلقائي للتقليل من أثر الحادث إن لم يكن منعه بالكامل.