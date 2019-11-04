بـ161 ألف جنيه.. جنرال موتورز تكشف عن أرخص سيارة SUV متطورة

كتب: باسل الحلواني تداولت عدداً من الصفحات ومواقع السيارات المتخصصة، صوراً أولية لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV مميزة ومتطورة تحمل علامة Baojun التابعة لجنرال موتورز. ووفقاً للخبراء والمتخصصين فإن هذه السيارة ستكون أرخص سيارة متطورة من سيارات فئتها، ومن المنتظر أن تحمل اسم Baojun RS-3 . اسم وتأتي Baojun RS-3 بهيكل أنيق بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، وعرض 170 سم، وارتفاع 159 سم، مزود بعجلات مميزة تبلغ المسافة بين محاورها مترين و55 سم. Advertisements وبحسب الصور فإن هذه السيارة تحمل تصميماً فريداً خاصةً للمصابيح الأمامية الضيقة التي تعمل بتقنية LED ، والشبك المميز والعريض لغطاء المبرد، والسقف البانورامي الكبير الذي يعطي الركاب شعورا بالراحة أثناء السفر. تحمل تصميماً فريداً خاصةً للمصابيح الأمامية الضيقة التي تعمل بتقنية، والشبك المميز والعريض لغطاء المبرد، والسقف البانورامي الكبير الذي يعطي الركاب شعورا بالراحة أثناء السفر. وتحمل الـSUV المتطورة محركاً بنزين بسعة 1.5 ليتر بعزم 105 أحصنة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، أما سعرها في الصين فسيكون حوالي 10 آلاف دولار فقط.

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