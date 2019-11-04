بي إم دبليو تكشف عن موعد طرح X6 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو"، طرح سيارتها الجديدة X6، نهاية "نوفمبر" الحالي.

وتنتمي X6، لفئة SUV الكوبيه، وتظهر بطول 4.94 متر وعرض 2.00 متر وقاعدة عجلات بطول 2.98 متر.

وتتميز السيارة بمزيد من الرحابة في الحيز المخصص للأقدام والرأس بالخلف، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 580 و1530 لترا.

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ومن المنتظر أن تتوافر السيارة بمجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة

يمتد بين 195 كيلووات/265 حصان إلى 390 كيلووات/530 حصان. وبذلك تتراوح السرعة القصوى بين 230 و250 كلم/س، في حين يقع معدل الاستهلاك بين 6.1 لتر ديزل و10.7 لتر بنزين/100 كلم، فيما تبدأ أسعار سيارة بي إم دبليو الجديدة من 75 ألف و500 يورو.