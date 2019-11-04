“بالصور” أشهر سيارات الأجرة حول العالم في القرن الماضي

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيارات الأجرة واحدة من أبرز وسائل المواصلات في العالم، ولقد بدأت بالانتشار في جميع بلدان العالم منذ منتصف القرن الماضي، وكانت كل بلد تتخذ طراز محدد من السيارات لتكون هي سيارة الأجرة الأولى بها.

وأشتهرت بعض المقولات التي كان ينادي بها الأشخاص كي تتوقف سيارات الأجرة، منها مناداة سكان بلد لسائق التاكسي “على جنب يا أسطى”، وفي بلدان عربية أخرى: “وقف يا محترم”، والبعض يكتفي بإشارة بيده، فتتوقف له سيارات الأجرة فوراً.

واليوم سوف نستعرض أبرز سيارات التاكسي التي كانت رائجة في القرن العشرين في بعض البلدان، وهي كما يلي:

1- السعودية



في المملكة كانت تستخدم السيارات الأمريكية خاصة شيفروليه كابريس في سيارات الأجرة وذلك لعدة اعتبارات، من أهمها سعتها وراحة ركوبها، بالإضافة إلى تميزها بالسرعة والقوة أثناء السير.

2- مصر



انتشرت سيارات الفيات بلونها الأصفر في مدن مصر في القرن العشرين، ومنها المدينة الساحلية الإسكندرية.

3 – الاتحاد السوفيتي

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انتشرت سيارة جاز 24 في الإتحاد السوفياتي من عام 1970 إلى 1987

4- أمريكا



انتشرت تشيكر ماراثون في أمريكا من عام 1961 إلى 1982

5- الصين



انتشرت سيارة فولكسفاجن سانتانا فيستا في الصين من عام 2008 إلى 2013

6- بريطانيا



كانت سيارة أستون إف أكس فور هي السائدة كسيارات أجرة في بريطانيا من عام 1958 إلى 1997

7- الهند



كانت هذه هي سيارات تاكسي الهند من 1958 إلى 2014