كتب: باسل الحلواني كشفت شركة "مودرن موتورز" للتجارة، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن الأسعار الرسمية لسيارتها السيدان العائلية الصغيرة موديل 2020. ووفقاً لوكيل سوزوكي، فإن ديزاير الجديدة تتوافر في مصر، بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي يبلغ 238.000 جنيه. وتحمل "ديزاير"، محركاً مكوناً من 4 أسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانا وعزم أقصى للدوران 113 وحدة نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات. ويقدر متوسط استهلاك السيارة الجديدة التي تعمل بنظام الجر الأمامي بـ6.2 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومترًا، وتتسارع من الثبات وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية. Advertisements وتتراوح أبعاد السيارة خماسية الأبواب والمقاعد بين 3995 مم طول و1735 عرض وارتفاع إجمالي 1515 مم وارتفاع الخلوص الأرضي 160 مم وقاعدة عجلات 2450 مم. وتمتلك السيارة بباقة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام إيموبليزر ضد السرقة وكشافات ضباب وقفل مركزى للابواب ونظام ذكى لركن السيارة وحزام أمان خلفي. أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فراملالمانع للانغلاق ونظاملتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام إيموبليزر ضد السرقة وكشافات ضباب وقفل مركزى للابواب ونظام ذكى لركن السيارة وحزام أمان خلفي. أما وسائل الراحة والرفاهية فيأتي في مقدمها التكييف ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات وإمكانية التحكم في الصوت من عجلة القيادة وزجاج كهربائي وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وكمبيوتر رحلات وزر لـ(تشغيل - إيقاف) المحرك، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من مشغل MP3 ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها في مصر.. ننشر أسعار ومواصفات سوزوكي ديزاير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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