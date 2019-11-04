رابطة تجار السيارات تنجح في اعتماد مندوبي المعارض لدى "مرور القاهرة"

كتب: باسل الحلواني

نجحت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، في اعتماد مندوبى شركات السيارات، الذين يقومون باستكمال إجراءات التراخيص لعملاء التقسيط، لدى الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وقال "أبوالمجد"، إنه تم التوصل إلى حل مشكلة القبض على مندوبي المعارض أثناء الترخيص، بعد الاجتماع مع العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث

مرور القاهرة، بحيث يقوم مندوبي المعارض بالتوجه إلى وحدة المباحث الموجودة بوحدة المرور أثناء الترخيص، وتسليم الأوراق الخاصة بالسيارة لها، لإنهاء الإجراءات الخاصة بحظر البيع، مضيفا أنه سيتم تقديم كشف رسمي بأسماء مندوبي الشركات لاعتماده.

وأشاد رئيس رابطة تجار السيارات،

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باستجابة مباحث مرور العاصمة، لطلب الرابطة، موضحاً أن مندوبي المعارض يتواجدون فى وحدات التراخيص لضمان تسليم أوراق حظر البيع لصالح البنوك، خاصة وأنه إذا قام العملاء بالامتناع عن تسليمها ستضيع أموال الشركات.

نسخة من الخطاب الموجه من رابطة تجار السيارات إلى مباحث مرور القاهرة للمطالبة باعتماد مندوبي تراخيص المعارض.

نسخة من الخطاب الموجه من رئيس الرابطة لأعضاء الرابطة للإفادة بموافقة المرور على اعتماد مندوبي التراخيص