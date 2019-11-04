كتب: باسل الحلواني
نجحت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، في اعتماد مندوبى شركات السيارات، الذين يقومون باستكمال إجراءات التراخيص لعملاء التقسيط، لدى الإدارة العامة لمرور القاهرة.
وقال "أبوالمجد"، إنه تم التوصل إلى حل مشكلة القبض على مندوبي المعارض أثناء الترخيص، بعد الاجتماع مع العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحثمرور القاهرة، بحيث يقوم مندوبي المعارض بالتوجه إلى وحدة المباحث الموجودة بوحدة المرور أثناء الترخيص، وتسليم الأوراق الخاصة بالسيارة لها، لإنهاء الإجراءات الخاصة بحظر البيع، مضيفا أنه سيتم تقديم كشف رسمي بأسماء مندوبي الشركات لاعتماده.
وأشاد رئيس رابطة تجار السيارات،
نسخة من الخطاب الموجه من رابطة تجار السيارات إلى مباحث مرور القاهرة للمطالبة باعتماد مندوبي تراخيص المعارض.
نسخة من الخطاب الموجه من رئيس الرابطة لأعضاء الرابطة للإفادة بموافقة المرور على اعتماد مندوبي التراخيص
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة تجار السيارات تنجح في اعتماد مندوبي المعارض لدى "مرور القاهرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.