تجربة سيارات ذاتية القيادة في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – يُقدم أسبوع دبي للمستقبل تجارب تفاعلية لسيارات ذاتية القيادة، وهي معروضة للزوار حيث يمكنهم الاطلاع عليها والاستماع إلى شرح وافٍ عنها، فالأمر لم يعد غريباً في دبي والناس أصبحوا مهيأون لهذه النقلة الكبيرة في عالم القيادة.

وتُستخدم إحدى السيارات المعروضة لنقل أمتعة ركاب الطائرات داخل المطار “بيئات مغلقة”، بينما تعمل السيارة الأخرى في البيئات المفتوحة أي الطرق العامة وتتضمن تعديلات يمكن أن تُضاف على أي سيارة من أي نوع، إذ تضم كاميرتي “ليزر سكانر” تتيحان الرؤية بمجال 360 درجة و4 كاميرات ومجموعة حساسات.

يعتبر “غوتام اهوجا” المدير التجاري لشركة “دي جي وورلد”، أن برمجية نظام إدارة أسطول العربات تناسب الشركات الكبيرة لتتمكن من استخدامها على أسطول سيارات يتراوح عددها بين 10-15 سيارة على الأقل؛ لضمان استدامة النظام الذي ما زال في طور التجربة.

وأضاف أن الشركات التي تستثمر في الدراسات والأبحاث لسنوات طويلة قد تجد بدائل في ما يُدعى “البيئات المغلقة” مثل الموانئ والمطارات وحتى المجمعات السكنية، حيث يُمكن استخدام العربات ذاتية القيادة إذ تمكّنت “دي جي وورلد” من إبرام عقد مع أحد الموانئ المحلية لتسيير عربات ذاتية القيادة، تستخدم في النقل الداخلي ضمن حدود الميناء.