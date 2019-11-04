الجهات الأمنية تضبط الشاب الذي تسبب في إصابة رجل مرور بالباحة

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت الجهات الأمنية في الباحة من ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل سيارته في طريق غابة رغدان.

وفي التفاصيل، صدم شاب يقود سيارة من نوع دينا رجل مرور أثناء تواجده بداخل سيارته في طريق غابة رغدان، وعلى الفور قام الشاب بالهروب من موقع الحادث، بينما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

يُذكر أن المصادر أكدت أن السيارة التي يقودها الشاب قد تكون مسروقة، فيما يُشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية أيضاً.