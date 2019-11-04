كتب: باسل الحلواني

شهدت فعاليات الدورة الـ46 من معرض طوكيو للسيارات، الذي تنتهي فعالياته اليوم، الظهور الأول للعديد من السيارات المُعدة للإنتاج، وكذلك الاختبارية، واحتوت الأجنحة الخاصة بشركات السيارات اليابانية تحديداً، على العديد من السيارات الكهربائية التي تمثل مستقبل هذه الكيانات العملاقة في سوق السيارات.."سيارات الوفد"، تستعرض في السطور التالية مواصفات 3 سيارات كهربائية يابانية، تظهر لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات.

لكزس LF-30 Electrified

شهدت الفعاليات الظهور الأول لسيارة لكزس الاختبارية LF-30 Electrified الكهربائية، والتى تعتمد على نظام دفع كهربائي خالص مكون من محركات على

صرة العجلات في المحورين الأمامي والخلفي، وهو ما يتيح قيادة السيارة بأنظمة الدفع الأمامي والخلفي والرباعي.

وتنطلق السيارة الكهربائية بقوة 400 كيلووات، كما تم تجهيزها ببطارية سعة 110 كيلووات/ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 500 كلم، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/س.

ميتسوبيشي MI-Tech

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وقدمت ميتسوبيشي تقنيتها الابتكارية في سيارتها الاختبارية MI-Tech، والتي تعتمد على نظام دفع هجين يتم

Jazz

التحكم فيه عن طريق توربينات غازية، في حين أعلنت هوندا اعتمادها على نظام الدفع الهجين في صغيرتهاالجديدة بشكل قياسي.

وتعد MI-Tech مبنية بقدرات متقدمة لسيرها على الطرق الوعرة، و الأهم بتلك المركبة هو نظام الدفع الهجين القابل للشحن مباشرة بالكهرباء phev والذي يتكون من 4 محركات كهربائية ترتبط للعجلات الأربعة وتصلها الطاقة من البطارية و لم تستخدم ميتسوبيشي محركا تقليديًاو أنما أعدت محركا نفاثًاصغير الحجم وقليل الأستهلاك يمكن تشغيله بالنزين أو الديزل.

مازدا MX-30

وأزاحت مازدا الستار عن سيارتها MX-30، التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك بقوة 103 كيلووات/140 حصان، وبطارية سعة 35.5 كيلووات ساعة، وتمتاز بمدى سير يبلغ 200 كلم.