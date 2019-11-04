شاهد سيارة محمد رمضان رولز رويس الفارهة.. أسعارها وموديلاتها الأربعة

تعد سيارات رولز رويس الفارهة، من أكثر السيارات رفاهية حول العالم، وهو ما دفع العديد من مشاهير الفن، ولاعبي كرة القدم، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان، للحرص على اقتنائها.. وحرصًا من "سيارات الوفد"، على تقديم خدمة خبرية متميز، لعشاق السيارات.

نقدم أسعار ومواصفات 4 طرازات رولز رويس

رولز رويس رايث

تعتمد على محرك V12 سعة 6.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 624 حصان و 800 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) زد اف أوتوماتيكي من ثماني سرعات لتتسارع رولز رويس رايث من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 300 كم/س ، ويبدأ سعر سيارة رولز رويس رايث

2020 من 373 ألف دولار أمريكي، وهومايعادل 6009030 جنيه مصري.

رولز رويس فانتوم

تعتمد على محرك جديد بالكامل V12 سعة 6.75 لتر مع زوج من الشواحن التوربينية يولد قوة 563 حصان و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) زد اف أوتوماتيكي من 8 سرعات ، لتتسارع هذه السيارة التي تعمل بنظام دفع خلفي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، ويبدأ سعر سيارة رولز رويس فانتوم من 530.900 دولار أمريكي، وهومايعادل 8552799 جنيه.

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رولز رويس داون

تعتمد على محرك V12 سعة 6.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 563 حصان و 780 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) ZF أوتوماتيكي من ثماني سرعات ، لتتسارع هذه السيارة الكشف من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 250 كم/س، ويبدأ سعر رولز رويس داون من 408,400 دولار أمريكي، وهو مايعادل 6579324 جنيه مصري.

رولز رويس جوست

تعتمد على محرك V12 سعة 6.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 563 حصان و 780 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) ZF أوتوماتيكي من 8 سرعات ، لتتسارع جوست من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كم/س، ويبدأ سعر رولز رويس جوست من 379,362 دولار أمريكي، وهو مايعادل 6115218 جنيه مصري.