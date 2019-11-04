أسباب تكون الصدأ على هيكل السيارة وكيفية منعه

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الصدأ أحد أكثر الأمور المزعجة التي تواجه قائدي السيارات، حيث أنه يسبب تشويه السيارة بسبب تآكل الهيكل وانتشاره بسرعة كبيرة في جسد السيارة، لذا نقدم لكم اليوم أبرز المعلومات عن سبب تكون الصدأ وانتشاره وكيفية منعه.



يتكون الصدأ على هيكل السيارة بسبب عدة عوامل، منها تعرض طلاء السيارة إلى الخدوش المختلفة نتيجة لصدمات الحجارة أثناء السير أو بفعل الاحتكاكات، والذي يتفاعل مع الرطوبة أو المياه.



لذا يرى الخبراء ضرورة معالجة الخدوش والأضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء الخارجي للسيارة، كما يجب حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة.

لذا نجد السيارات الحديثة يتم تزويدها بتقنية “الجلفنة الكاملة”، وهي تقنية تحميها من خطر الصدأ لمدة تتراوح من 6 إلى 12 سنة.

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يعتقد بعض السائقين أن إبقاء السيارات في مرآب خاص ليلاً يحميها من الصدأ، وهو اعتقاد خاطئ حيث أن الصدأ يمكن أن يتكون في أي مكان يحتوي على درجة عالية من الرطوبة.

كما يعتقد سائقين آخرين أن كثرة غسل السيارات يساعد على تكون الصدأ، وبالطبع هذا اعتقاد خاطئ أيضاً، حيث أن السيارات تلتقط الكثير من الأتربة أثناء قيادتها، لذا من المهم غسلها بشكل متكرر طالما تم ذلك بالطريقة الصحيحة.