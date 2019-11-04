نيسان ربما بدأت تطوير ميتسوبيشي باجيرو الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – أكد رئيس تصميم نيسان، الفونسو البايسا، في مقابلة صحفية مع CarSales على تطوير الشركة للجيل القادم من باترول، مع تلميحه لتطوير جيل جديد لميتسوبيشي باجيرو كذلك بالاعتماد على شاصيه باترول.

وقد كشفت نيسان عن نسخة محدثة بالفعل لباترول هذا العام، ليصرح البايسا: “لدينا باترول.. هي واحدة من أقدم الأسماء في العالم، تمتد لـ 70 عاماً، وسنرى ما بإمكاننا فعله معها، هو شرف لنا للتعامل معها”.

نيسان تمتلك حصة متحكمة في ميتسوبيشي ما يجعل فكرة تطوير باجيرو القادمة بالتوازي مع باترول منطقية حسب تقرير CarSales والمقابلة الصحفية الأخيرة.. ولكن لا تتوقعوا طرح الأجيال الجديدة قريباً، ربما خلال عامين أو ثلاثة للانتهاء من التطوير.