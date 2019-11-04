تقطع مسافة 21.25 كيلومتر بلتر بنزين.. تعرف على أسعار ومواصفات "تويوتا كورولا" هايبرد الجديدة

كتب: باسل الحلواني

طرحت مؤخرًا شركة تويوتا إيجيبت، لأول مرة في مصر إلى جانب النسخ التقليدية من أيقونتها الشهيرة "كورولا"، المزودة بمحرك احتراق داخلي "بنزين"، نسخة أخرى تعمل بنظام الطاقة المزدوجة بنزين وكهرباء "هايبرد".

تعتمد تويوتا كورولا هايبرد، على محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.

ويسهم تصميم النسخة الهايبرد من كورولا ومكان بطاريتها النيكل هيدروجين المستقرة أسفل المقعد الخلفي، في توفير أفضل مساحة ممكنة بالمقصورة ومساحة التخزين الخلفية.

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وتنعم مقصورة كورولا هايبرد بمجموعة وسائل التحكم الإلكترونية أبرزها شاشة لمس 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، وشاشة عدادات رقمية 7

إنش وشاشة علوية 10 إنش ونظام Entune 3.0 الترفيهي.

وتقدم السيارة لسائقها أربعة من أنظمة القيادة هي نظام القيادة الافتراضية ونظام إيكو الأفضل كفاءة ونظام Sports لتسارع أفضل، بالإضافة إلى نظام القيادة الكهربائية EV.

أما وسائل الأمان بالسيارة فيأتي في مقدمتها إلى جانب الأنظمة القياسية من وسائد هوائية وفرامل ABS مانعة للانغلاق ونظام EBD للتوازن الإلكتروني، مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام تحذير عند مغادرة المسار ومساعد التوجيه ومساعد الحفاظ على المسار ومكابح ما قبل التصادم وإضاءة عالية ونظام ذكي للتعرف على إشارات المرور.

وتتوفر السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى 650.000 جنيه والفئة كاملة التجهيز 700.000 جنيه.